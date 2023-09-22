ألان عون: الحوار مع حزب الله فرصة يمكن أن تشكل أحد عناصر اتفاق

أكّد النائب ألان عون استكمال التيار الوطنيّ الحر عمله إيجابيًا بحوار التيار و"حزب الله" - وإن كان بصعوبة - معتبرًا أنّ الحوار مع الحزب فرصة يمكن أن تشكل أحد عناصر اتفاق سيحتاج إليه البلد، لحظة نضوج التسوية حول الإسم.
ورأت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية" أنّ الكلام الأخير لرئيس التيار الوطنيّ الحر جبران باسيل هو نعي للحوار بينه وبين الحزب بمنطلقاته، ودعوة مباشرة لحرفه عن مساره.
وشدّدت مصادر قريبة من "حزب الله" على أنّ مرشحها لا يزال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مشيرة إلى أنّ الحزب يسير بالحوار على هذا الأساس.
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