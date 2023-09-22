وفاة شاب اثر سقوطه داخل جبالة باطون في برج رحال

توفي الشاب (ب.ش. 25 عاماً) اثر سقوطه داخل جبالة باطون، حيث يعمل في احد المعامل الاسمنتية خراج بلدة برج رحال قضاء صور، وعملت عناصر من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية على سحبه.

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