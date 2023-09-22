الصادق: حفنة من السياسيين والإعلاميين تعود لتعريض أرزاق مغتربينا في الخليج إلى خطر

اشار النائب وضاح الصادق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يبدو أنّهم لم يتعلّموا من المعركة التي خاضها محور الممانعة من خلال الإساءات البشعة والمتكررة إلى دول الخليج بدايةً من العام2011، وهي التي تحتضن مئات آلاف من اللبنانيين يتجاوز عددهم 800 الف، والذين يساهمون في الحفاظ على بعض من الكرامة للشعب اللبناني".
ولفت الى ان "اليوم تعود حفنة من السياسيين والإعلاميين التابعين للمحور عينه، والذين لن يهدأ لهم بال حتى تدمير الوطن وإفقار شعبه، إلى تعريض أرزاق مغتربينا في الخليج إلى خطر، وإلى تعريض علاقات لبنان مع أشقّائه إلى المزيد من الاهتزاز، عبر استعادة نغمة التهجم والإساءة في توقيت مريب قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. لبنان جزء أساسي من المجتمع العربي وسيبقى في صلب الوطن العربي مهما حاولوا".
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