ابي رميا بحث مع وفد منطقة "توسكانا" الايطالية في امكانيات التعاون واتفاق على متابعة التواصل والتنسيق

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بعد توقيع اتفاقية التعاون بين قضاء جبيل ومنطقة "جنوبي فرنسا"، بحث النائب سيمون ابي رميا ووفد لبناني، مع وفد منطقة "توسكانا" الايطالية برئاسة ليوناردو ماراس، في امكانيات التعاون بين اقضية جبيل وجزين وصور من جهة، ومنطقة "توسكانا" من جهة أخرى، واتفق الوفدان على متابعة التواصل والتنسيق لتحديد قطاعات التعاون.
ثم شارك الوفد اللبناني في جلسة عامة حضرها ممثلو أكثر من 20 منطقة من البلدان المحيطة بالبحر الابيض المتوسط حول المشاكل المشتركة في قطاع المياه نتيجة التغيّر المناخي والجفاف.
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