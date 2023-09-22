"النشرة": اصابة شخص اثر انهيار سقف غرفة في منزله في النبطية

افاد مراسل "النشرة" في النبطية، عن "انهيار سقف غرفة في منزل المدعو ف. ف. القصبية، مما ادى الى اصابة نجله ع.ف. بحروح، ونقل الى مستشفى النبطية الحكومي".

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