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إسرائيل تعلن إغلاقاً شاملاً بالضفة الغربية وغلق المعابر مع غزة لمدة يومين

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العربية.نت- وكالات 0 تبليغ

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة لمدة يومين تزامنا مع "عيد الغفران".

وذكر المتحدث أفيخاي أدرعي في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الإغلاق سيبدأ منتصف ليل السبت-الأحد وسينتهي في منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء "بناء على تقييم الأوضاع".

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وأشار أدرعي إلى أن من المقرر السماح "بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية" خلال فترة الإغلاق بعد الحصول على الموافقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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