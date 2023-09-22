انت الان تتابع خبر تفاصيل "غامضة".. مقتل شابة عراقية في أمريكا وأصابع الاتهام تُحاصر زوجها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلا عن موقع WRAL NEWS، ألقي القبض على عمر ماثيو إبراهيم درابيك صباح الثلاثاء ووجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الأولى وإخفاء وفاة غير طبيعية بعد العثور على هديل غضنفر حكمت البالغة من العمر 34 عامًا ميتة في شهر آب في بحيرة الأردن .درابيك محتجز بدون كفالة في مركز الاحتجاز التابع لمكتب شريف مقاطعة تشاتام. ومن المقرر أن يكون موعد محاكمة درابيك القادم في 25 أيلول الجاري.

وكان حكمت ودرابيك يبلغان من العمر 34 عامًا ويعيشان في أبيكس. وكان النواب قد اشتبهوا في السابق بوجود خطأ في وفاة حكمت وقاموا بتفتيش منزل الزوجين في أبيكس ومنزل في رالي.

وتحدثت منظمة WRAL مع شقيق حكمت، فراس حكمت، الذي يعيش في تركيا، "أخبرنا أنها انتقلت للتو إلى العراق في العام السابق، وأن العدالة تنتظر درابيك".

وقال فراس: "يؤلمني أن أرى أقرب شخص لعائلته هو الأكثر خطورة .. ارقدي بسلام يا أختي. الله والقانون يعلم أنك ضحية، نحن نحبك هديل ".