انت الان تتابع خبر "واصلا الضرب بشكل يومي"... اعتقال شخصين عنفا والدتهم في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود مناشدة الى قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي حسن المياحي، من قبل المدعية بالحق الشخصي حول الاعتداء عليها بالضرب والاهانة اللفظية من قبل ابنائها وبشكل يومي، على الفور ولأهمية الموضوع، تم توجيه مفارز قسم شرطة النجدة بمرافقة المرأة واعتقالهم وتسلميهم الى قسم الاسرة والطفل لغرض اقامة دعوة رسمية من قبل والدتهم ".



ودعت قيادة شرطة ميسان، "أبناء المجتمع كافة بالبر والوفاء والاحسان للوالدين ونبذ العنف الأسري بكافة اشكاله والتقيد بالقانون والأعراف والأخلاق والقيم السائدة في مجتمعنا الانساني الكريم".

