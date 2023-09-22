شي التقى مع الأسد: الصين وسوريا بصدد الإعلان عن إقامة علاقات شراكة استراتيجية

اكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع نظيره السوري بشار الأسد في بكين، أن البلدين بصدد الإعلان عن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بينهما.

واعلن شي في مقطع فيديو خلال الاجتماع بثه التلفزيون المركزي الصيني، انه "اليوم سنعلن بشكل مشترك عن إقامة شراكة استراتيجية، مما سيصبح معلما هاما في تاريخ العلاقات بين البلدين".

وأكد شي استعداد بكين لتطوير التعاون مع دمشق، معتبرا ان "في ظل الوضع الدولي المليء بعدم الاستقرار وعدم اليقين، تعرب الصين عن استعدادها لمواصلة التعاون مع سوريا، ودعم بعضنا البعض بحزم، وتطوير التعاون الودي والدفاع معا عن العدالة الدولية".

وكان الرئيس السوري وصل أمس الخميس إلى الصين في أول زيارة رسمية للبلاد منذ نحو عقدين.