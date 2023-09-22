اعلنت السلطات الاوكرانية ان "سفينة محمّلة بالقمح أبحرت من مرفأ أوكراني متوجهة إلى مصر"، مشيرة إلى أنها "ثاني مرة هذا الأسبوع تسلك سفينة الممر البحري الذي اقامته كييف للالتفاف على الحصار والتهديدات الروسية".

وأفاد وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، بأنّ "سفينة أرويات غادرت مرفأ تشورنومورسك محملة بـ17600 طن من القمح الأوكراني، في طريقها إلى مصر".