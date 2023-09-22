شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم على القرم وتسقط مسيّرتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”- وكالات

أفادت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، بأن الدفاع الجوي دمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من ساحل القرم وفي منطقة توابسي في إقليم كراسنودار.

وقالت الوزارة، في بيان: «الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في روسيا».

وأضافت: «دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة القرم، في منطقة توابسي بإقليم كراسنودار».

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي قامت بتدمير 19 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، و3 طائرات أخرى فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف.