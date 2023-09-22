انت الان تتابع خبر إيقاف 44 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري في العراق.. ماذا عن الهاربين من ذويهم؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعمليات منفصلة أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام ببغداد وعدد من المحافظات (44) حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري، وأعادت (9) أشخاص هاربين الى ذويهم خلال العشرة أيام المنصرمة من شهر أيلول الجاري"، مشيرة الى ان "مجموع حالات الابتزاز التي تم إيقافها خلال العشرة أيام المنصرمة بلغت (14) حالة، فيما بلغت حالات التعنيف الأسري لنفس الفترة (31) حالة".



الى ذلك، اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقدمت دعمها النفسي والمعنوي ولرعايتها لضحايا التعنيف والابتزاز والهاربين، وفقا للبيان.

