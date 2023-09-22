محلل سياسي: ما يهمنا إعادة إعمار درنة.. وعلى الجميع إبعاد التجاذبات السياسية ووضع مصلحة ليبيا نُصب أعينهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A view shows a damaged street, after a powerful storm and heavy rainfall hit Libya, in Derna, Libya September 12, 2023. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori REFILE - QUALITY REPEAT

شدد المحلل السياسي “أحمد المهدوي” على أهمية وضع مصلحة الشعب الليبي فوق أي اعتبارات سياسية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن إعادة إعمار مدينة درنة الليبية يجب أن تكون فوق أي تجاذبات سياسية.

وبين أن الفيضانات خلفت الكثير من الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى فقدان الآلاف من المواطنين ممن جرفتهم السيول.

وأكد على أهمية التعاون الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية، وضرورة تنحية أي خلافات سياسية.