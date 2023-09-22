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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن محلل سياسي: ما يهمنا إعادة إعمار درنة.. وعلى الجميع إبعاد التجاذبات السياسية ووضع مصلحة ليبيا نُصب أعينهم والان مع التفاصيل
شدد المحلل السياسي “أحمد المهدوي” على أهمية وضع مصلحة الشعب الليبي فوق أي اعتبارات سياسية.
وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن إعادة إعمار مدينة درنة الليبية يجب أن تكون فوق أي تجاذبات سياسية.
وبين أن الفيضانات خلفت الكثير من الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى فقدان الآلاف من المواطنين ممن جرفتهم السيول.
وأكد على أهمية التعاون الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية، وضرورة تنحية أي خلافات سياسية.