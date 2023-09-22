شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يثير الجدل حول ترك ليفربول..تصريح مثير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنه لا يفكر في الرحيل عن ليفربول في الفترة المقبلة، من أجل تدريب المنتخب الألماني.

وأضاف:" أنه لا يمكنه الاستغناء عن السنوات الثامني الأخيرة التي قضاها مع الفريق بتلم السهولة، لذلك فإن عملية رحيله عن الريدز في الموسم الحالي ستكون صعبة للغاية ".

وتابع:" بقدر ما أستطيع أن اتذكر لم أكن مخدر أو مقيد وأضطررت إلى التوقيع بفمي، كان هذا قرار حر أنا من اتخذته.

هذا ويرغب كلوب في الإستمرار داخل ليفربول خلال الفترة القادمة، ويترك مسألة رحيله من عدمه في الفترة المقبلة، إلى إدارة الريدز.

موقف ليفربول من رحيل كلوب

هذا وتتمسك إدارة ليفربول بإستكمال مشروع كلوب مع ليفربول في الفترة القادمة، خاصة أن بداية الموسم الحالي، أفضل كثيرا من الموسم المنقضي.