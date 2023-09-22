شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة عن الأستاذ محمد حسنين هيكل فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الراحل محمد حسنين هيكل، الـ100 الذي حفر اسمه بحروف من نور في تاريخ الصحافة المصرية والعربية ويُعد أشهر الصحفيين العرب والمصريين فى القرن العشرين، حيث قضى 70 منها صحفيا وكاتبا ومُحللا وشاهدا على التاريخ، ورحل عن عالمنا فى 17 فبراير 2016 عن عمر ناهز 93 عاما.

ولد محمد حسنين هيكل فى مثل هذا اليوم 23 سبتمبر 1923، بقرية باسوس بمحافظة القليوبية.

تلقى تعليمه فى القاهرة.

بدأ الدراسة بالمراحل المتصلة ثم اتجه إلى الصحافة فى وقت مبكر.

التحق بجريدة "الإيجيبشيان جازيت".

عمل كمحرر تحت التمرين بقسم الحوادث ثم انتقل إلى القسم الألماني.

التحق بصحيفة "إيجيبشيان جازيت" فى 8 فبراير 1942.

عمل مراسلا حربيا لتغطية أشرس معارك الحرب العالمية الثانية فى العلمين ثم عمل فى مجلة روز اليوسف ابتداء من 1944.

انتقل فى 1947 للعمل بصحيفة أخبار اليوم.

التحق بمجلة آخر ساعة 1952 وتولى رئاسة تحريرها وعمره 29 عاما.

كان الصحفى الأكثر قربا من الزعيم جمال عبد الناصر.

فى عام 1957 تولى رئاسة تحرير صحيفة الأهرام وظل فى منصبه حتى 1974.

كانت أول مقالاته بالأهرام فى 10 أغسطس 1957 فى زاوية "بصراحة" والأخير فى 1 فبراير 1974.

قاد الأهرام للتحول إلى مؤسسة.

أنشأ عددا من المراكز المتخصصة مثل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ومركز الدراسات الصحفية، ومركز توثيق تاريخ مصر المعاصر.

شارك محمد حسنين هيكل فى الحياة السياسية، حيث تم تعيينه وزيراً للإعلام فى عام 1970.

أضيفت إليه وزارة الخارجية لفترة أسبوعين فى غياب وزيرها الأصلى محمود رياض.

يعد هيكل أحد ظواهر الثقافة العربية فى القرن العشرين.

يعد مؤرخ للتاريخ العربي الحديث خاصة تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

قام بتسجيل سلسلة من البرامج التأريخية.

لديه أيضاً تحقيقات ومقالات للعديد من صحف العالم فى مقدمتها "الصنداى تايمز" والتايمز" فى بريطانيا.