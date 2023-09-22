شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية المصرية يعلن تأييده لترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وأكد الحزب فى بيان أن المرحلة الراهنة من عمر الوطن تتطلب ضرورة الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار واستمرار مسيرة البناء والتنمية لتحقيق حلم "الجمهورية الجديدة" التى يحلم بها كل مواطن على أرض مصر.



وتابع الحزب: من هنا تأتى الضرورة لاستمرار الرئيس السيسى فى رئاسة الجمهورية لاستكمال ما بدأه من مشروعات قومية وتنموية.