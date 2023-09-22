شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة يعلن دعم وتأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب حقوق الإنسان والمواطنة اجتماعا موسعا ضم رئيس الحزب والنواب والمساعدون وأعضاء الهيئه العليا والأمانه العامة وأمناء المحافظات والمراكز والمدن.

وقرر جميع الحاضرين بالإجماع دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة دعما للديمقراطية وإرساء لمبادىء ومعايير حقوق الانسان والمواطنة واستكمالا للمشروعات القائمة التى تنقل مصر الحديثة إلى الجمهورية الجديدة، ومن أجل الاستقرار والتنمية وإرساء لقواعد دولة المؤسسات والحقوق والحريات ومن أجل الموقف العربى والدولى الذى تبؤته مصر خلال رئاسة الرئيس السيسى للجمهورية الجديدة.

وبناءا عليه قرر الحزب بجميع تنظيماته استخدام مقرات الحزب المنتشره فى غالبية المحافظات لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و عقد مؤتمرات دعم وتأييد مع التركيز على شرح وتوضيح الإنجازات فى الواقع العملى الذى تم على أرض الواقع ، والذى لا يعلم الكثيرون حتى يكون غالبية الشعب على بينه بالذى تم ويتم وما سيتم من إنجازات حقيقه لم تراها الدولة المصرية من قبل.