شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية: نناشد رئيس الجمهورية الترشح لفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات بمحافظة الدقهلية, مؤتمرا حاشدا بمحافظة الدقهلية بحضور الدكتور رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو مجلس النواب, طلعت عبد القوى، والمستشار زاهر مصطفى زاهر رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية والقيادات النسائية .

وأعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية في بيان ، أن جميع الحضور ناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري في مستقبل أفضل في مختلف المجالات .