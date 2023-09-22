شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الفنانين التشكيليين تناشد الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت نقابة الفنانين التشكيليين الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالترشح لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت النقابة في بيانها؛ “بالأصالة عن مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين والجمعية العمومية لأكثر من 20.000 فنان تشكيلي نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال والمضى فى الثورة التشريعية والإجرائية وتعجيل الإصلاحات المالية والنقدية، لنبدأ بقيادتكم فى حصاد نتاج النهضة التي شهدتها مصر فى البنية التحتية، لنخلق سويا فرص عمل كريمة لأبناء مصر الغالية في وطنهم، ولنحقق الرخاء الذى نصبوا إليه جميعا ويستحقه أبناء الوطن.



