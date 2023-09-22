شرطة بلدية حارة حريك استكملت حملة ازالة المخالفات عن الاماكن العامة

استكمل قسم الشرطة في بلدية حارة حريك حملة ازالة المخالفات عن الاماكن العامة، لتجري ازالة مخالفات من الشوارع ضمن النطاق البلدي، حيث جرى ازالة عدد من السيارات المهملة والمركونة على جوانب الطرقات، كما جرت ازالة عوائق ومخالفات من شوارع بعجور، دكاش، الشورى والشارع المحاذي لمدرسة اشبال الساحل.

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