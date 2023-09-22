يعقوب: نحن امام أعظم سرقة في التاريخ ولا يوجد موقوف واحد

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها مرحلة عجيبة من الخداع والعجز؛

فالإجراء الذي قامت به الحكومة هو إعلان العجز عن ضبط الحدود، وإنجاز اقفال البحر لحماية أوروبا التي أعلن ميقاتي الخوف عليها في خطابه الاممي.

وتابع ميقاتي :"اعلان صندوق النقد عجز لبنان عن الإصلاحات وإبقاء قانون إعادة هيكلة المصارف وموازنة ٢٠٢٤ لدى الحكومة وعدم تحويلها إلى المجلس رغم إعلان البطولة،بالاضافة الى صرف أكثر مليار من اموال السحب الخاص مع العجز عن تأمين ٩ مليون $ للانتخابات البلدية".

واضاف :" المهم أننا امام أعظم سرقة في التاريخ ولا يوجد موقوف واحد, والأهم أن الرضى الغربي مستمر والأموال محفوظة في الخارج، والاكثر أهمية إشغال الناس بمن سيأتي رئيس وهل سيحصل حوار، فعلا جمهورية موز".