البعريني: كتلة "الاعتدال الوطني" ستصوت بإسم في الجلسة الانتخابية المقبلة

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وفداً من كتلة "الاعتدال الوطني" لبحث موضوع فتح مطار القليعات إضافة الى موضوع الانتخابات الرئاسية.

وفي موضوع مطار القليعات – رينيه معوض، أكد الجميّل" الدعم لإنشائه والسير بالمشروع في أسرع وقت ممكن ليستفيد منه اهل عكار والجرد كما مطار حامات الذي سيكون مهماً لأهل الساحل وهذا سيساهم في تخفيف الاكتظاظ في مطار بيروت ويساهم في إرساء لامركزية حقيقية مبدياً ثقته بأن كتلة الاعتدال ستكون من الداعمين لمطار حامات".

وفي ما يتعلق بالملف الرئاسي أشار الجميّل الى" نقاش مستفيض في الموضوع تم التأكيد من خلاله على موقف الكتائب بضرورة خلق توازن حقيقي في البلد وهو الممر الالزامي للوصول الى شراكة حقيقية بين اللبنانيين"، مشيراً الى ان" لبنان امام حالة غير دستورية وواقع غير مؤسساتي وان اللعبة الديمقراطية تم انتهاكها والمهل والأصول الدستورية وحيادية رئاسة المجلس في إدارة الملف من خلال عدم الدعوة الى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية".

من جهته، أكد النائب وليد البعريني ان" فتح مطار القليعات أصبح مطلباً وطنياً الى جانب مطارات أخرى".

اما في موضوع الأزمة الرئاسية فأكد " العمل للوصول الى قاسم مشترك مع الكتل النيابية"، مشيراً الى ان هناك" جهة معينة عليها ان تمد يدها لإنقاذ البلد والخروج من المحنة ولانتظام العمل المؤسساتي لاسيما مع الخطر الوجودي الذي يشكله النزوح السوري".

ورداً على سؤال أكد البعريني ان "التكتل سيصوت باسم في الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية".