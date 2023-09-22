اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "بتاريخ 21 / 9 / 2023، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ح.ض.) في بلدة كفرتبنيت - النبطية وشقيقه (ح.ض.) في بلدة بيت مري - جبل لبنان لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهما كميات كبيرة من حشيشة الكيف والكوكايين، ومعدات تستخدم في توضيب المواد المخدرة، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف شقيقين في كفرتبنيت وبيت مري لإقدامهما على ترويج المخدرات وضبط كمية كبيرة منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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