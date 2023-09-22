سفينة محملة بالقمح تغادر أوكرانيا متوجهة إلى مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت السلطات الأوكرانية عن إبحار سفينة من ميناء كورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، تحمل أطنانا من الحبوب متوجهة إلى مصر.

وعبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، قال وزير البنى التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، في تدوينة إن "سفينة أرويات غادرت مرفأ تشورنومورسك محملة بـ17600 طن من القمح الأوكراني، في طريقها إلى مصر"، بحسب ما نقلت "موقع يورو نيوز عربية"

يأتي هذا في تحد للحصار البحري الفعلي الذي تفرضه روسيا على أوكرانيا عقب انهيار اتفاق تصدير الحبوب بين الجانبين في يوليو الماضي.

وتعد هذه هي ثاني سفينة لشحن الحبوب تبحر من ميناء كورنومورسك الأوكراني، بعد السفينة "ريزيلينت أفريكا" التي عبرت مضيق البوسفور التركي في وقت سابق، وفقا لبيامات تتبع السفن لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار الوزير الأوكراني إلى أن السفن تستخدم مسارا بحريا مؤقتا، ولكنه محفوف بالمخاطر.

ومؤخرا، أعلنت روسيا أنها سوف تتعامل مع أي سفن متجهة إلى أوكرانيا باعتبار أنها محملة بالأسلحة، وأطلقت النار على إحدى السفن الشهر الماضي لإرغامها على التوقف لتفتيشها.