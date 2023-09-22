شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد اليابان يشيد بالعلاقات مع فيتنام خلال زيارة لهانوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانوي - (رويترز)

التقى ولي العهد الياباني، أكيشينو، برئيس فيتنام فو فان ثونج، الجمعة، بعد يوم من الإشادة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، خلال زيارة للبلاد تستغرق ستة أيام.

اليابان هي أكبر مصدر للمساعدات التنموية الرسمية لفيتنام، كما أنها ثالت أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، بإجمالي استثمارات 70 مليار دولار.

وتتزامن زيارة أكيشينو برفقة زوجته الأميرة كيكو مع احتفال اليابان وفيتنام بالذكرى السنوية الخمسين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وقال أكيشينو في فعالية أقيمت في هانوي في وقت متأخر من مساء الخميس، للاحتفال بهذه الذكرى «أتمنى أن تساهم هذه الزيارة في زيادة تعزيز التفاهم المتبادل والروابط الودية بين شعبي البلدين».

ومن المقرر أن يتوجه أكيشينو إلى مدينتي دا نانج وهوي آن بوسط فيتنام، اللتين يقول إنهما شهدتا ازدهاراً في الأنشطة التجارية اليابانية خلال القرنين 16 و17.