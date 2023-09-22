انت الان تتابع خبر رسميًا.. ناغلسمان مدربًا جديدًا للمنتخب الألماني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويحلّ ناغلسمان بدلاً من هانز فليك المقال من منصبه في الـ10 من الشهر الحالي على خلفية تردي نتائج "دي مانشافت"، توَّجها بالخسارة أمام اليابان 1-4 وديًا. وفي سن الـ 36 عامًا بات ناغلسمان أصغر مدرب يشرف على المنتخب الألماني.وقال الاتحاد الألماني في بيان عبر موقعه الرسمي: "وقع المدرب البالغ من العمر 36 عامًا عقدًا اليوم، في حرم الاتحاد الألماني لكرة القدم في فرانكفورت، عقدًا حتى 31 يوليو 2024. في السابق، وافق مجلس الإشراف واجتماع المساهمين على اقتراح رئيس الاتحاد الألماني والمدير الرياضي، بالإجماع على تعيين ناغلسمان ليكون المدرب الوطني الثاني عشر في تاريخ الاتحاد الألماني".

وأضاف البيان: "سيواصل فاغنر دعم ناغلسمان كمساعد في المستقبل، وسيكون بنجامين جلوك هو المدرب المساعد الآخر للمنتخب الوطني. عمل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا بالفعل في هوفنهايم ولايزبيغ ومؤخرًا في بايرن ميونخ كمدرب مساعد في فريق يوليان ناغلسمان. لقد قادوا هوفنهايم ولايبزيغ إلى دوري أبطال أوروبا، وفازوا ببطولة ألمانيا مع بايرن ميونخ في عام 2022".

وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، بمباراة افتتاحية في 14 يونيو/ حزيران، على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، ونهائية في برلين في 14 يوليو.

ويصل ناغلسمان في مهمة لإنقاذ البلد المضيف، ليكون بديلاً مجدداً لفليك بعدما سبق أن خلفه في تدريب النادي البافاري في صيف العام 2021 قبل أن يُقال في مارس/ آذار 2023، على الرغم من أن بايرن كان ينافس على ثلاث جبهات (الدوري والكأس محليًا، ودوري الأبطال أوروبيًا).

وحقق ناغلسمان مع بايرن لقب الدوري الألماني 2021-2022، لكنه أقصي من دوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني في ربع النهائي.

ناغلسمان يحدد أهدافه مع المنتخب الألماني

وتحدث ناغلسمان عن أهدافه مع المنتخب الألماني، بعد ترسيم تعيينه مدربًا جديدًا خلفًا لفليك، قائلًا: "لدينا بطولة أوروبية في بلدنا. هذا شيء خاص، شيء يحدث كل بضعة عقود. أخضع كل شيء لحقيقة إقامة بطولة رائعة في بلد عظيم. لدي رغبة كبيرة في المشاركة في هذا التحدي. الظهور في دورتموند كان البداية. سنكون مجموعة متماسكة العام المقبل".

ومن جانبه يوضح بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: "تعتبر بطولة أوروبا العام المقبل ذات أهمية كبيرة لكرة القدم في ألمانيا ككل.. ناغلسمان مدرب متميز يقترب من مهمته الجديدة بأعلى مستوى من التحفيز. سنركز جميعًا الآن على بطولة أمم أوروبا في الصيف المقبل وندعم ناغلسمان بأفضل ما نستطيع".

وبدوره، يقول رودي فولر، المدير الرياضي في الاتحاد الألماني: "كان ناغلسمان هو المرشح المفضل لدينا كمدرب وطني عندما بدأ البحث. إنه ليس خبيرًا مطلقًا في كرة القدم فحسب، بل أثبت بالفعل في جميع مناصبه، في سن مبكرة جدًا كمدرب رئيسي، أنه قادر على تحفيز وإلهام الفريق والبيئة بأكملها". وختم: "ناغلسمان بصفاته وشخصيته سيلعب دورًا حاسمًا في ضمان أننا جميعًا سنعيش بطولة أوروبية رائعة في بلدنا في الصيف".

