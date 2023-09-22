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الصدر يتبرأ من موظفين اثنين في وزارة الصحة.. ماذا قال عنهما؟ (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - ونشر اعلام التيار الصدري، وثيقة جاءت فيها، "بعد المتابعة الدقيقة والتحقيق الشامل حول الجهات والشخصيات المتعاونة مع التنظيم المنحرف عقائديا وخصوصا ممن ينتمي الى الدوائر الحكومية والعمل في مؤسسات الدولة فقد اثبت التحقيق ان كلا من المدعو (د.عدنان جبار نعمة الجابري) والمدعو (عمار جبار سالم الدراجي) وهما يعملان في وزارة الصحة وهم من الداعمين والمتعاونين مع التنظيم المنحرف".

وجواباً على هذه الوثيقة، قال الصدر، "هؤلاء فاسدون ومنحرفون عقائدياً، ويدعمون تنظيماً منحرفاً بكل ما للكلمة من معنى، وقد صولواً لهذه المناصب باسم التيار الصدري بهتانا وزوراً.. وكل ما يحصلون عليه هي أموال محرمة وسحت، فعليهم من الله وملائكته اللعنة والعذاب".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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