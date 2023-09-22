انت الان تتابع خبر تزامناً بذكرى حربها مع العراق.. إيران تستعرض معداتها العسكرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت التقارير إن الطائرة المسيرة "تم الكشف عنها" في العرض الذي تم بثه على الهواء مباشرة، وإن الطائرات المسيرة التي ظهرت خلال الفعالية تحمل أسماء "مهاجر"، "شاهد" و"آرش".

والشهر الماضي، أعلنت إيران أنها صنعت طائرة مسيرة متقدمة تحمل اسم "مهاجر-10" بتحسينات في مدى وفترة التحليق مع القدرة على نقل حمولة أكبر.



وذكرت وسائل إعلام رسمية في ذلك الوقت أن مدى الطائرة يصل إلى ألفي كيلومتر، ويمكنها الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة، مضيفة أن حمولتها يمكن أن تصل إلى 300 كغم، أي مثلي الحمولة التي يمكن للطائرة المسيرة "مهاجر-6" نقلها.