انت الان تتابع خبر ستيفن هيتشن يؤكد على اهتمام حكومة بريطانيا للتعاون مع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الوزير "استقبال السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن في مقر الوزارة وقدم التهنئة لسعادة السفير البريطاني لتسنمه مهامه كسفير للملكة المتحدة في بغداد". وزير البيئة بيّن خلال اللقاء "اهمية تعزيز التعاون المشترك بين العراق والمملكة المتحدة في قطاع البيئة والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة التي تركز على حماية وتحسين البيئة وتساعد العراق على تنفيذ التزاماته في اتفاق باريس للمناخ"، موضحا "استعداد العراق لمؤتمر الاطراف الثامن والعشرين للتغيرات المناخية في دبي والرؤية التفاوضية للعراق".

من جانبه، أكد السفير البريطاني، على اهتمام حكومة المملكة المتحدة للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة ومكافحة التلوث.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات ثنائية لوفدي البلدين خلال مؤتمر دبي للمناخ لفتح آفاق تعاون مستقبلية في مجال الحد من تأثير التغيرات المناخية، وفقا للبيان.

