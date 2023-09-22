انت الان تتابع خبر ما مصير تخصيصات صندوق إعادة إعمار صلاح الدين؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخراب والدمار لا يزالان يسودان المشهد في المناطق المتضررة من الإرهاب في صلاح الدين من دون التفاتة من صندوق إعادة الاعمار الذي اهمل اغلب المناطق، فالعمل لا يتناسب مع حجم الاموال التي رصدت لهذا الصندوق

الحكومة المحلية بينت أن صندوق إعادة الإعمار لم يكن منصفاً لصلاح الدين مقارنة ببقية المحافظات وقياساً بحجم الدمار الذي حل بمدن المحافظة

لم يكن لصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة اي دور في صلاح الدين على الرغم من تخصيصاته المالية الهائلة.. وهو ما دفع الاهالي لمطالبة الحكومة بمحاسبة المقصرين والمتلكئين في اطلاق المشاريع.