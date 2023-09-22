شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يعلق على صدام أرسنال وتوتنهام في البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

تحدث الاسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال الانجليزي على القمة المرتقبة التي يخوضها الجانرز ضد فريق نادي توتنهام هوتسبيرز في ديربي شمال لندن بعد غدٍ الأحد لحساب مباريات الجولة السادسة من البريميرليج.

تصريحات نارية من أرتيتا قبل مواجهة توتنهام

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة قال أرتيتا أن تجديد عقد مارتن أوديجارد تعد من الأنباء السارة للجماهير وأنا سعيد من أجله خاصةً أنه يستحق ذلك وبات يحظى بحب واحترام من الجميع".

وأضاف:" جميع اللاعبين في الفريق يبحثون عن كيفية التحسن بشكل يومي والتحلي بالتواضع وفي حالة وجدت لاعبين من حولك يدفعونك للتحسن فهذا الأمر يشكل إضافة كبيرة واللاعبين من حوله يساهمون في رفع جودته واهتم بكافة اللاعبين الذين لا يشاركون أيضًا".

وبالنظر لمواجهة توتنهام عقب رحيل هاري كين قال أرتيتا أن الفريق يمتلك جودة في الكثير من المراكز ولديهم من النجوم القادرين على صناعة الفارق".