لأول مرة منذ 20 عاما.. الرئيس الصيني يلتقي بشار الأسد

الشارقة - اميمة ياسر -

انطلقت اليوم، الجمعة، محادثات رسمية بين الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره السوري بشار الأسد، وفقا لوسائل إعلام رسمية صينية.

وقال الرئيس الصيني لنظيره السوري: "مستعدون لتعزيز التعاون مع دمشق"، مؤكدا أن بكين ودمشق ستقيمان شراكة استراتيجية.

وأضاف "بينج" أن بكين ترغب في العمل مع دمشق لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون.

وكانت قناة CCTV الصينية الرسمية قد أعلنت عن لقاء الرئيس شي جين بينج مع بشار الأسد الموجود في الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو.

وبدأ بشار الأسد يوم الخميس أول زيارة رسمية له للصين منذ ما يقرب من عقدين، حيث يسعى الرئيس السوري للحصول على دعم مالي للمساعدة في إعادة بناء بلاده المدمرة.