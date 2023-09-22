شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإيطالية توجه ضربة جديدة للمافيا.. وتقبض على 50 شخصاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو (رويترز)

وجهت الشرطة الإيطالية ضربة جديدة لعاصات المافيا، إذ أعلنت قوة شرطة كارابينيري في بيان الجمعة، القبض على ما يزيد على 50 شخصاً في مداهمة جديدة لمافيا ندرانجيتا.

ونشرت السلطات أكثر من 400 فرد في العلمية التي أُطلق عليها اسم «كاربانتوس» بقيادة المدعي العام نيكولا جراتيري، وهو أحد أشهر المحققين في مكافحة عصابات المافيا بإيطاليا.

وقالت الشرطة إنها احتجزت 38 شخصاً، ووضعة ستة قيد الإقامة الجبرية، فضلاً عن صدور أوامر لثمانية بعدم مغادرة بلداتهم.

رصد محققون أنشطة إجرامية متنوعة ترتبط بمافيا ندرانجيتا، من بينها عمليات واسعة النطاق لتهريب مخدرات وغسل أموال وسلب حقوق الغير.

وتبوأت ندرانجيتا مكانة كوزا نوسترا في صقلية باعتبارها أقوى منظمة لعصابات المافيا في إيطاليا، وتشعبت في أنحاء أوروبا والعالم.