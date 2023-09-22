شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان: يمكن للمدنيين مغادرة «كاراباخ» بأمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال حكمت حاجييف، مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان، الجمعة، إن باكو ستضمن أن يتمكن المدنيون من السفر بسياراتهم الخاصة بأمان على الطريق المؤدي إلى أرمينيا من ناغورنو كاراباخ.

ويسعى العديد من سكان كاراباخ لمغادرة المنطقة، بعد أن شنت أذربيجان هجوماً خاطفاً هذا الأسبوع، وأعلنت استعادة السيطرة على المنطقة الانفصالية بعد 35 عاماً من الصراع.

وأضاف حاجييف: «حتى في ما يتعلق بالعسكريين والمقاتلين السابقين، إذا كان من الممكن تصنيفهم بهذه الطريقة، فإننا نعتزم إصدار عفو».

وقال إنه سيتم احترام حقوق الأرمن في كاراباخ كجزء من دمجهم في أذربيجان، وإنهم طلبوا مساعدات إنسانية وإمدادات من النفط والبنزين. وأعلن أنه سيتم تسليم ثلاث شحنات إلى المنطقة الجمعة.

رغم أن بعض الوحدات العسكرية هناك قالت إنها ستواصل المقاومة.

وأجبرت عملية عسكرية خاطفة لأذربيجان استمرت 24 ساعة الأرمن العرقيين في كاراباخ على قبول اتفاق لوقف إطلاق النار الأربعاء، ما أثار دعوات لاستقالة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وصار مستقبل كاراباخ وسكانها من الأرمن العرقيين، والبالغ عددهم 120 ألف نسمة على المحك، إذ ترغب أذربيجان في دمج المنطقة الانفصالية، لكن الأرمن العرقيين قالوا إن العالم تخلى عنهم.

وتعهد رئيس أذربيجان إلهام علييف بضمان حقوقهم، لكنه قال إنه بفضل قبضته الحديدية باتت فكرة إقامة منطقة كاراباخ العرقية الأرمنية جزءاً من الماضي، وأضاف «سنحول كاراباخ إلى فردوس» في أذربيجان.

وبعد حرب في عام 2020 انتصرت فيها أذربيجان اضطر باشينيان إلى قبول سيطرة أذربيجان على أراضٍ أوسع كثيراً في المنطقة.

وينذر إعلان أذربيجان استعادة السيطرة على ناغورنو كاراباخ بتحول آخر في التاريخ المضطرب للمنطقة الجبلية، والتي توالت عليها على مر القرون سيطرة الفرس والأتراك والروس والعثمانيين والاتحاد السوفيتي.