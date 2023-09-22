شكرا لقرائتكم خبر عن شي لبشار الأسد: الصين تدعم إعادة إعمار سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين (رويترز)

أبدت الصين، الجمعة، استعدادها لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، لتقدم بذلك المساعدة على تعزيز الاقتصاد السوري.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره السوري بشار الأسد، في مدينة هانغتشو: «في مواجهة أجواء دولية غير مستقرة وضبابية، الصين مستعدة لمواصلة العمل مع سوريا من أجل التعاون الودي وحماية العدالة والإنصاف الدوليين».

ونقلت عنه وسائل إعلام رسمية صينية القول: «الصين تدعم معارضة سوريا للتدخل الأجنبي والترهيب أحادي الجانب، وستدعم إعادة إعمار سوريا».

ويزور الرئيس السوري الصين، لتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء أكثر من عقد من العزلة الدبلوماسية في ظل العقوبات الغربية، وكذلك لتعزيز العلاقات التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط حاجة سوريا الماسة إلى الاستثمار الأجنبي.

وأشار شي، إلى مبادرات رائدة تهدف إلى تشييد البنية التحتية على طول طريق الحرير القديم وتعزيز نهج الصين فيما يتعلق بالأمن العالمي، معلناً دعمه لسوريا لتحسين علاقاتها مع الدول العربية الأخرى.

وقال شي: «إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع سوريا من خلال مبادرة الحزام والطريق، لتقديم مساهمات إيجابية للسلام والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي».