رحل عن عمر 83 عاما.. من هو الفنان التشكيلي عزالدين نجيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

فقد الوسط الأدبي والثقافي اليوم، الأديب والناقد والفنان التشكيلي الكبير عز الدين نجيب، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عامًا.

يعد الفنان عز الدين نجيب، واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فقد ساهم في تأسيس عدد من المواقع الثقافية، وأثرى الحركة التشكيلية والأدبية بكتاباته النقدية الرصينة، ومعارضه التي تركت أثرًا في وجدان محبي ودارسي الفن التشكيلي.

وفيما يلي نستعرض السيرة الذاتية للكاتب والفنان الكبير الراحل:

ولد نجيب 30 أبريل 1940 بمشتول السوق، محافظة الشرقية، لأسرة من الطبقة المتوسطة الصغيرة يعمل أغلب أبنائها بالتعليم والزراعة وهو الابن الخامس لأحد رجال التعليم ويقرض الشعر ويمارس كتابة الخط العربى.

1955 – 1957 أتم دراسته الثانوية بمدينتى بلبيس والزقازيق.

1958 – 1962 التحق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وتخصص فى التصوير "الرسم الزيتى" وبدأ منذ عام 58 فى نشر قصصه القصيرة بجريدة المساء وفى قراءتها ومناقشتها برابطة الادب الحديث ونادى القصة وفى "شقة العجوزة" التى كانت مستعمرة للرسامين والشعراء وكتاب القصة والساسية – وخلال نفس الفترة نشر مجموعته "أيام العز".

1962- 1963 التحق بمرسم الاقصر للدراسات التكميلية بكلية الفنون الجميلة وتعرف على جذور الحضارة المصرية.

1963- 1966 اختار العمل بقصور الثقافة (الانفوشى بالاسكندرية وقصر الثقافة ببور سعيد – وشارك فى مراحل تأسيسها)

1966- 1968 أسس قصر الثقافة فى كفر الشيخ وعين مديرا له

1968 – 1976 عين مديرا لقصر المسافر خانه ومراسم الفنانين بحى الجمالية بالقاهرة، وشهدت تلك الفترة صدامه الشهير مع الاجهزة الثقافية الذى انتهى بتدمير مرسمه ولوحاته، وفصله من الوظيفة ، حتى عاد الى عمله بحكم القضاء عام 1979.

1980 – 1990 أسس مركز الجرافيك بوكالة الغورى ثم المراقبة العامة للجرافيك وصب البرونز.

1992 – 1995 أسس مجمع الفنون بمدينة 15 مايو وعين مديرا عاما له.

1995 انتخب رئيسا لمجلس إدارة اتيلية القاهرة للفنانين والكتاب بعد 18 سنه عضوا منتخبا بالمجلس.

1992 -1999 أسس الإدارة العامة لمراكز الحرف التقليدية والتشكيلية بوزارة الثقافة وعين مديرا عاما لها، تم انتدب وكيلا للوزارة فى نفس المجال.

2000 صدر قرار وزير الثقافة بتعيينه رئيسا للإدارة المركزية لمراكز الانتاج الفنى قبل احالته للمعاش فى نفس العام.

1994 – 2000 أسس وراس مجلس ادارة جمعية اصالة لرعاية الفنون التراثية والمعاصرة.

إصدارات عز الدين نجيب..

المثلث الفيروزى – مجموعة قصصية – الهيئة العامة للكتاب 1968

اغنية الدمية – مجموعى قصصية – الطبعة الاولى : اتحاد الكتاب العرب بدمشق 1975، الطبعة الثانية دار الفكر القاهرة 1987

مشهد من وراء السور – مجموعة قصصية – الهيئة العامة للكتاب 2002( مختارات قصصية )

نقطة صغيرة قرب السماء – مجموعة قصصية – دار المحروسة القاهرة 2015

نداء الواحة – رواية – دار غراب للنشر والتوزيع 2016

المسافر خانة – رواية – الهيئة العامة للكتاب 2021

دبيب العقرب – رواية – تحت الطبع – الهيئة العامة للكتاب 2022

مؤلفات فى الثقافة المصرية

الصامتون – تجارب فى الثقافة والديمقراطية بالرف المصرى – طبعة اولى على نفقة المؤلف 1985 – طبعة ثانية الهيئة العامة لقصور الثقافة 2014

مواسم السجن والازهار – الشركة الاعلامية للطباعة والنشر 1998

الريشة – القلم – الموقف – دار الامل للطباعة والنشر 2004

الثقافة والثورة – الهيئة العامة للكتاب 2013

رسوم الزنزانة – الهيئة العامة لقصور الثقافة 2014

الثقافة والجسور المقطوعة – الهيئة العامة للكتاب 2020

المثقفون والعسل المر – اوراق من سجلات المثقف والسلطة – مؤسسة اروقة للدراسات الترجمة 2021.