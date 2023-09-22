الجيزة تدعو شباب المحافظة للتسجيل بمبادرات أشبال وبراعم مصر الرقمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

دعت محافظة الجيزة الطلاب من أبناء المحافظة للتسجيل بمبادرات (أشبال مصر الرقمية) و(براعم مصر الرقمية)، التى أطلقتها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنمية القدرات الرقمية للطلاب الملتحقين بعدد من الصفوف بالمراحل الدراسية المختلفة.

أضافت الجيزة في بيان الجمعة، أنها عبارة عن منحة مجانية للطلاب المتفوقين بمجالات(الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية)، مقدمة من الوزارة وتستهدف الطلاب بدايةً من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى.

وأوضحت المحافظة، أن المبادرات تأتي فى إطار سعى الدولة المصرية لإعداد جيل متميز من النشء قادر على التعامل مع مختلف الأدوات الرقمية والوسائل التكنولوجيا، ضمن البرامج التنموية الخاصة بمحور "بناء المواطن المصرى".

وأضافت الجيزة أنها، تهدف إلى إعداد الطلاب على المهارات التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب التدريب على برنامج خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى تلك المجالات.

وأشارت أنه سيتم اختيار الطلاب من المتقدمين للمنحة وفق عدد من الشروط والمعايير، وعلى الراغبين فى التقدم للمنحة التسجيل على الموقع الرسمى للمبادرات والتى أطلقتها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو التالى:-

- طلاب الصف الرابع وحتى السادس الإبتدائى يمكنهم التسجيل بالدفعة الأولى لمنحة (براعم مصر الرقمية) على الموقع الإلكترونى www.demi.gov.eg

- طلاب الصف الأول الإعدادى وحتى الصف الثانى الثانوى يمكنهم التسجيل بالدفعة الثانية لمبادرة أشبال مصر الرقمية على الموقع الإلكترونى www.deci.gov.eg والمقرر بدء التدريب الخاص بها إعتباراً من أكتوبر 2023م.