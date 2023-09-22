شرطة بلدية صيدا: حجز آلياتَي "توك توك" مخالفتين وإزالة لوحات ولافتات إعلانية غير مرخصة

واصلت شرطة ​بلدية صيدا​ بإمرة المفوّض بدر القوام، دوريّاتها في المدينة، حيث تمّت مصادرة آليّتَي "توك توك" مخالفتَين تنقلان النّفايات من حي سكني إلى آخر، وبذلك يرتفع عدد آليّات "التوك توك" المخالفة الّتي حجزتها شرطة البلديّة إلى 5، منذ بدء الحملة قبل نحو أسبوعين؛ وتمّ تحرير ​محاضر ضبط​ في حقّ أصحابها.

كما واصلت شرطة البلديّة دوريّاتها لإزالة اللّوحات واللّافتات الإعلانيّة غير المرخّصة، والمعلّقة على الأشجار والأعمدة وفي وسط الشّوارع.