التقى رئيس لجنة الحوار اللّبناني الفلسطيني ​باسل الحسن​، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يوانا فرونتسكا​، في مكتب اللّجنة في السّراي الحكومي. وجرى النّقاش في أوضاع ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان، لاسيّما سكّان ​مخيم عين الحلوة​ في ظلّ الأحداث الأخيرة، إضافةً إلى استكمال جهود تطبيق الاستراتيجيّة الوطنيّة الّتي طوّرتها اللّجنة.

كانت هذه تفاصيل خبر الحسن بحث مع فرونتسكا بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لاسيما سكان مخيم عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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