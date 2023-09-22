ميقاتي التقى شيا: الأجهزة الأمنية تكثف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء على السفارة الأميركية

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إدانة "الاعتداء الّذي تعرّضت له السفارة الأميركية في لبنان"، مؤكّدًا أنّ "الأجهزة الأمنيّة تكثّف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء والضّالعين فيه".
وعبّر، خلال لقائه سفيرة الولايات المتّحدة الأميركيّة دوروثي شيا في السّراي الحكومي، عن "رفضنا المطلق للتّعرّض للبعثات الدّبلوماسيّة"، معتبرًا الاعتداء على السّفارة الأميركيّة، "اعتداء على سيادة لبنان وأمنه".
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