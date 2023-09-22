التقى وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​، بحضور مدير الماليّة العام جورج المعراوي، ممثّل "​اليونسيف​" في ​لبنان​ Edward Beigbeder. وأوضح المكتب الإعلامي للخليل، في بيان، أنّه "جرى بحث في التّقديمات الّتي تقوم بها "اليونسيف" في لبنان لعدد من الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة، والآليّات الّتي تُتّبع، وكان تشديد على وجوب إحاطة ​وزارة المالية​ بها وذلك وفقًا للقواعد والأصول المرعيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية بحث مع ممثل "اليونيسف" في لبنان بآليات التقديمات ووجوب إحاطة الوزارة بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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