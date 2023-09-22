شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: 135 مليون دولار لتونس ضمن اتفاق لمكافحة الهجرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - (رويترز)

قالت المفوضية الأوروبية، الجمعة، إنها ستدفع 127 مليون يورو (135 مليون دولار)، في صورة مساعدات لتونس، في إطار اتفاق معها، يهدف إلى مكافحة الهجرة غير المشروعة من إفريقيا إلى أوروبا.

وذكرت المفوضية أنها ستوفر 60 مليون يورو لدعم موازنة تونس، وستدفع حزمة قيمتها 67 مليون يورو تقريباً في الأيام المقبلة، لتعزيز قدرات تونس على مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.

ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز اتفاق «شراكة استراتيجية» لمكافحة الهجرة غير المشروعة، مقابل دعم مالي عندما زاد بشكل حاد عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى أوروبا.