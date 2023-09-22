شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي في قصف مقر الأسطول الروسي بالبحر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي جندي روسي مصرعه في هجوم صاروخي على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود بميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم اليوم الجمعة.

وكتب ميخائيل رازفوجاييف حاكم مدينة سيفاستوبول على تيليجرام، أن صاروخًا أوكرانيًا واحدًا على الأقل أصاب مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود، ما أسفر عن نشوب حريق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن جنديًا لقي حتفه جراء القصف، فيما أسقطت الدفاعات الجوية 5 صواريخ.

استبعاد وقوع هجمات أخرى

أضاف رازفوجاييف أنه رغم استبعاد وقوع هجمات أخرى، حثت السلطات السكان على تجنب وسط المدينة، حيث يقع المقر، وأن أفراد فرق الإطفاء هناك، وأن السلطات أغلقت بعض الطرق.

وأفاد رازفوجاييف بعدم سقوط ضحايا مدنيين أو وقوع أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وتشن أوكرانيا هجمات متكررة على شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا وضمتها في 2014، منذ اندلاع الحرب قبل 19 شهرًا.

وقالت سلطات عينتها روسيا إن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخًا آخر اليوم الجمعة قرب بلدة باختشيساراي، وقال سيرجي أكسيونوف حاكم شبه جزيرة القرم إن "صواريخ من طراز كروز" جرى إسقاطها فوق القرم.