شكرا لقرائتكم خبر عن دونيتسك.. إصابة 16 أوكرانيًا في هجمات صاروخية روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بيانات رسمية أوكرانية إصابة 16 شخصًا في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، إثر هجمات صاروخية روسية على بلدة كوراخوف في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وقال مكتب ممثل الادعاء المحلي، إن الروس قصفوا منطقة سكنية في بلدة كوراخوف في الساعة 2200 مساء (1900 بتوقيت جرينتش).

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وأفادت البيانات بأن الهجوم تم بصاروخين من طراز إسكندر، ودمر مبنى سكنيًا مؤلفًا من طابقين، كما لحقت أضرار بمبانٍ مجاورة، وما زالت عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض جارية.

وتتراوح أعمار المصابين، وهم 6 نساء و10 رجال، بين 43 و82 عامًا، بحسب مكتب ممثل الادعاء.

أوكرانيا تخلي دونيتسك

يدور صراع شديد على منطقة دونيتسك، ونظرًا إلى القصف المتواصل، حثت السلطات الأوكرانية السكان على المغادرة فى الصيف الحالي قبل حلول الشتاء، إذ سيحتاجون إلى تدفئة منازلهم.

ومنذ ذلك الحين، غادر 250 ألف شخص، من بينهم 50 ألف طفل إلى مناطق أخرى، وفقا لوكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية المستقلة.