نتانياهو: يمكننا أن نحقق السلام مع السعودية بقيادة بايدن ويجب إيقاف طموحات إيران النووية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّه "يمكننا أن نحقق السلام مع السعودية بقيادة الرئيس الأميركي جو بايدن"، معتبرًا أنّ "السلام بين إسرائيل والسعودية سيخلق شرق أوسط جديدا".

ولفت، خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى أنّ "دائرة السلام تتسع وأعتقد أن الطريق الحقيقي نحو سلام حقيقي مع جيراننا الفلسطينيين يمكن تحقيقه أخيرًا".

إلى ذلك، ذكر أنّ "إيران تواصل إنفاق المليارات لتسليح وكلائها"، معتبرًا أنّ "إيران تواصل تهديد الممرات الملاحية الدولية واحتجاز أجانب للحصول على فدية والانخراط في الابتزاز النووي"، مشددًا على "أنني سأبذل كل ما في وسعي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية"، و"يجب أن نتحلى بالشجاعة لوقف طموحات إيران النووية".