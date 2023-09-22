الحاج حسن: قيمنا الدينية والعروبية والقومية مناعة كافية لرفض الأفكار الغريبة عن جسمنا الوطني

أشار وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، إلى أنّ "الإمام المغيّب ​موسى الصدر​ عندما أتى إلى جبل عامل، أتى وأيقظنا، كنّا في سبات عميق نيام، كنّا في جهل. وفي ​البقاع​ أيضًا كنّا في عصبيّة قبليّة قاتلة، حتّى أتى الإمام الصدر وأيقظنا، وأدخل في قلوبنا الإيمان، وأصبحنا كما نحن اليوم".

ولفت، خلال رعايته احتفالًا أقامته مؤسّسات "أمل" التّربويّة- ثانويّة مصطفى شمران، كرّمت فيه طلّاب الثّانوية النّاجحين في شهادة الثّانويّة العامّة، وتلامذتها النّاجحين في الشّهادة المتوسّطة، إلى أنّ "القضيّة بكلّ تفرّعاتها، هي فعل إيمان وقيم، يريد له بعض الجهلة في مجتمعنا أن يكسره من خلال إدخال مفاهيم أتت إلينا بصغر، ولكنّ قيمنا الدّينيّة والوطنيّة والعروبيّة والقوميّة تشكّل المناعة الكافية لرفض الأفكار الغريبّة، وبالتّالي لن نتأثّر".

وأكّد الحاج حسن أنّ "كلّ هذه الدّخائل الغريبة عن جسمنا الوطني، نرفضها بالكامل في مؤسّساتنا التّربويّة، وكمجتمع إسلامي وكمجتمع مسيحي رافض بالمطلق لهذه الأفكار الّتي تتنافى مع طبيعة البشر". وذكر أنّه "لم يقدّر لي وأنا طفل يتيم، أن أحظى بهذا التّخرّج، لا لشيء إلّا لأنّه في ذاك الزّمن لم يكن هناك مؤسّسات اسمها مؤسّسات "أمل" التّربويّة"