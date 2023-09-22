ابي المنى والحنّاوي أكدا هاتفيًا على وحدة الكلمة في جبل العرب ونوّها بسلمية التحرك في السويداء

بحث شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في اتصال هاتفي، مع شيخ العقل حمود الحنّاوي في جبل العرب، ما آلت إليه الأوضاع في السويداء.

وقد أكّد الشيخ الحنّاوي خلال الاتصال "حق أبناء الجبل في التحرّك والمطالبة بأدنى حقوقهم المعيشية التي تحفظ كرامتهم، وعلى أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة في معالجة الأوضاع المتردية في سوريا"، مشدداً على "أهمية التعقّل والتشاور القائم في ما بين مشايخ الجبل ورجاله"، معبّراً عن "وحدة الكلمة والموقف وعلى سلمية التحرّك".

بدوره أشاد الشيخ أبي المنى "بأبناء جبل العرب وبحكمة مشايخ العقل وقادة الرأي في السويداء"، آملاً "التشاور الدائم في ما بينهم وتعزيز الوحدة الداخلية"، ومثمّنًا "صلابة الموقف ورقيّ التحرّك وسلميته وتأكيد أصحاب السماحة في الجبل على أهمية الانتماء الوطني للطائفة المعروفية وعلى المطالبة بحق الشعب السوري أجمع في الحياة الكريمة والوحدة الوطنية".