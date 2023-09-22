أعرب عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​جورج عدوان​، عن إدانته "التّعدّي الصّارخ من قِبل ​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​ على السيادة اللبنانية، بإعطاء إفادات سكن للسّوريّين". وطالب، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، الحكومة بـ"اتّخاذ القرارات والتّدابير الفوريّة، لوقف هذا التّعدّي وإبطال مفاعيله"، مشدّدًا على أنّ "هذا الوضع يقتضي محاسبة أيّ مسؤول لبناني عن هذا الانتهاك الصّارخ للدستور والقوانين، واتّخاذ تدابير صارمة بوجه المفوضيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر عدوان دان إعطاء إفادات سكن للسوريين: لاتخاذ تدابير فورية لوقف هذا التعدي على السيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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