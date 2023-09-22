قاآني من سوريا: سنبقى إلى جانب الشعب والقيادة السورية وأميركا هي المصدر الرئيسي للإرهاب

أكّد قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، خلال زيارة إلى سوريا، استمرار دعم إيران للشعب والقيادة السورية في مواجهة التحديات.

وبحسب ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، فقد التقى قاآني في زيارته عددًا من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين في سوريا، وكذلك الشخصيات الشعبية في دمشق، كما شارك في المناورات العسكريّة المشتركة بين إيران وسوريا، وعاين المناطق والمحاور الحساسة في إطار "مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية في سوريا".

إلى ذلك، أوضح قاآني في تصريح نقلته وكالة "مهر" من سوريا، أنّ "أميركا هي المصدر الرئيسي للفساد والفوضى والإرهاب والصراع في سورية والمنطقة والعالم"، مشيرًا إلى أنّ "سوريا وإيران بلدان شقيقان، ويتمتعان بعلاقات استراتيجية متميزة وشاملة وعميقة، والجمهورية الإسلامية ستبقى إلى جانب الشعب والقيادة السورية في مواجهة التحديات".

وبحسب ما كشفت وكالة "مهر"، فقد أجرى قاآني كذلك زيارة ميدانيّة لعدد من دول المنطقة، في "إطار دعم المقاومة والدفاع عن الدول التي تتصدى للظلم".