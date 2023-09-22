شكرا لقرائتكم خبر عن لمكافحة عنف العصابات.. أمريكا تتعهد بـ65 مليون دولار لشرطة هايتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك- رويترز

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، بتقديم 65 مليون دولار إضافية لمساعدة شرطة هايتي التي تكافح من أجل التصدي لعنف العصابات في الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي. وحث بلينكن أيضاً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أن يدعم بشكل رسمي إرسال مهمة أمنية متعددة الجنسيات إلى هايتي لمعاونة شرطة البلاد.

والشهر الماضي، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 2400 شخص قتلوا في هايتي منذ مطلع العام بسبب جرائم العصابات، محذرة من أن زيادة حركات تحقيق العدالة الشعبية ومجموعات الدفاع الذاتي تتسبب في تفاقم العنف بالبلد، الذي يرزح منذ سنوات تحت وطأة أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية متداخلة فاقمها اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 2021.